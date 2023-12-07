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Soğuk havalar kütüphaneye ilgiyi arttırdı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, soğuk ve yağışlı havalarda öğrenciler ve vatandaşlar kütüphanede vakit geçirmeyi tercih ediyor. Çemişgezek Halk Kütüphanesi, zengin içeriğiyle öğrencileri ve vatandaşları cezbediyor.

Soğuk havalar kütüphaneye ilgiyi arttırdı

TUNCELİ - Liselere Geçiş Sistemi başta olmak üzere, eğitim alanındaki başarılarıyla gündeme gelen Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrenci ve vatandaşlar vaktini halk kütüphanesinde geçiriyor. Özellikle havaların soğuk ve yağışlı olduğu günler de öğrenciler gruplar halinde kütüphanede zaman geçirmeyi tercih ediyor.

Zengin kitap çeşidiyle öğrencilere alternatif bilgi yuvası olan Çemişgezek Halk Kütüphanesi, dünya ve Türk edebiyatına ait eserler, çocuk kitapları, roman ve hikaye kitapları olmak üzere, zengin içeriğiyle öğrencileri ve vatandaşları cezbediyor. İlçe merkezi nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i kadar abone sayısı olduğu belirtilen Çemişgezek Halk Kütüphanesi, yaklaşık 13 bin kitapla gelen vatandaşlara hizmet veriyor.

"Kütüphanemiz çok zengin"

Kütüphanede güzel vakit geçirdiklerini aktaran Yağmur Elif Aydın, "Kütüphaneye geldik. Burada kütüphanemiz çok zengin. Çok sayıda kitap var burada. Okul dışında arkadaşlarımızla çoğunlukla buraya geliyoruz. Buraya en çokta soğuk ve yağmurlu günlerde geliyoruz. Çünkü yağmurlu havalarda ders çalışmak ve kitap okumak çok güzel oluyor. Burada arkadaşlarımızla ders çalışıyoruz. Kitap okuyoruz birbirimize sorular soruyoruz. Çok keyifli, çok güzel oluyor. Bazen de eğleniyoruz" dedi.

"İlçemiz eğitim konusunda çok başarılı"

Çemişgezek ilçesinin eğitimdeki başarısına değinen Buğlem Naz Kandu, "Okul dışında burada güzel aktiviteler yapabiliyoruz. Her yaş grubu için kitaplar var. Eğitici güzel kitaplar. Burada ders çalışabiliyoruz, arkadaşlarımızla birlikte aktiviteler gerçekleştirebiliyoruz. Arkadaşlarımızla toplanıp, ders kitap ve benzeri konularda konuşabiliyoruz. Çemişgezek ilçemiz zaten eğitim konusunda oldukça başarılı. Bizden önceki ablalarımız ve abilerimiz gibi bizlerde okuyacağız. Önemli mesleklere sahip olacağız" diye konuştu.

"Hem dersimi çalışıyorum hem de arkadaşlarımla vakit geçiriyorum"

Kütüphanenin kendileri için buluşma noktası olduğunu söyleyen Zeynep Eslem Çelebi de "Kütüphaneye gelmek çok eğlenceli. Hem derslerime çalışıyorum hem de arkadaşlarımla beraber güzel vakit geçiriyorum. Burada oturmak, kitap okumak ve eğlenmek çok güzel. Kitap okumayı herkese öneriyorum. Çemişgezek ilçemiz eğitim konusunda iyi bir noktada. Abilerimiz ve ablalarımız böyle başarmışlar, böyle yakalamışlar bu başarıyı. Kütüphane bizim buluşma noktamız" şeklinde konuştu.

Nüfusun yüzde 25'i kütüphaneye abone

Kütüphanelerinin donanımlı olduğunu belirten Kütüphane görevlisi Ferhat Aksakal, şunları söyledi:

"Kütüphanemizde yaklaşık 13 bin kitap bulunmaktadır. İlçe merkezi nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25'i kadar kütüphanemizin abonesi bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız kütüphanemize yoğun ilgi göstermektedirler. Ödevlerini gelip burada çok rahat bir ortamda yapabiliyorlar. Kütüphanemizi adeta kafeterya gibi de kullanıyorlar. Kendileri açısından çok verimli zaman geçiriyorlar. Bu anlamda gençlerimize çocuklarımıza hizmeti sürdürüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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