Bulgaristan'ın Köstendil şehrinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi Fatih Mehmed Camisi, yıllardır restore edilmeyi bekliyor.

Şehrin merkezinde yer alan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in adını taşıyan cami, yıllardır süren mülkiyet tartışmaları ve restorasyon ihtiyacı nedeniyle ibadete kapalı bulunuyor.

16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Fatih Mehmed Camisi, 1970'li yıllardan bu yana yeniden ibadete açılacağı günü bekliyor.

Caminin mülkiyeti konusunda Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü ile Köstendil Belediyesi arasında yıllardır süren anlaşmazlık, tarihi yapının geleceğine ilişkin belirsizliği de beraberinde getiriyor.

Fatih Mehmed Camisi hakkında AA muhabirine bilgi veren Sofya Bölge Müftüsü Şenol Kazım, Köstendil'in Osmanlı döneminde Balkanlar'ın önemli dini ve tasavvufi merkezlerinden biri olduğunu belirterek, 19. yüzyıla ait kayıtlarda şehirde 16 cami ve 16 tekkenin bulunduğunu ifade etti.

Kazım, caminin Fatih Sultan Mehmed döneminde ilk olarak ahşap şekilde inşa edildiğini, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde bugünkü mimari şeklini aldığını söyledi.

Caminin Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırıldığına ilişkin rivayet bulunduğunu dile getiren Kazım, bu rivayete göre Fatih Sultan Mehmed'in Bosna seferi sırasında Köstendil'den geçtiğini ve şehrin valisinin ikinci bir cuma camisine ihtiyaç olduğunu bildirmesi üzerine yapının inşası için ferman verdiğini kaydetti.

Kazım, caminin mimari özelliklerine de değinerek kare planlı, tek kubbeli yapının üç kubbeli son cemaat yerine sahip olduğunu, yaklaşık 37 metre yüksekliğindeki minaresinin taş ve tuğla işçiliğiyle dikkati çektiğini vurguladı.

Caminin yalnızca tarihi bir eser olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Kazım, "Biz bu camiye yalnızca tarihi bir eser olarak bakmıyoruz. O, bu topraklarda yüzyıllardır var olan Müslüman toplumun geçmişinin, kültürünün ve inancının bir parçasıdır. Bu nedenle korunması ve yeniden ibadete açılması bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yılların ihmali tarihi yapıyı yıpratıyor

Caminin mevcut fiziki durumunun oldukça kötü olduğuna dikkat çeken Kazım, "Uzun yıllardır restorasyon bekleyen yapı, zaman içinde ciddi şekilde yıprandı. Özellikle kubbesinde çatlaklar oluştu, taş ve tuğla bölümlerinde dökülmeler yaşandı." dedi.

Kazım, caminin tarihi dokusunu etkileyen bazı müdahalelerin de söz konusu olduğunu belirterek, "Kubbenin üzerindeki özgün çinko kaplamaların söküldüğü ve yerine çimento uygulandığı biliniyor. Ayrıca şehir planlaması sırasında caddenin seviyesinin yükselmesi nedeniyle cami yol seviyesinin altında kalmış ve alt pencereleri kapatılmış." diye konuştu.

Yapının çevresinin demir çitlerle çevrili olduğunu ifade eden Kazım, minarenin güçlendirilmesi amacıyla temelden üst kısmına kadar uzanan bir destek iskelesi kurulduğunu da aktardı.

Kazım, bu önlemlerin yapının korunması açısından önemli olduğunu ancak kapsamlı ve tarihi dokusuna uygun bir restorasyonun yerini tutamayacağını dile getirdi.

Caminin daha fazla zarar görmeden korunması için uzmanlar tarafından kapsamlı inceleme yapılması, yapının güvenliğinin değerlendirilmesi ve tarihi dokusuna uygun restorasyon çalışmasının başlatılması gerektiğini belirten Kazım, şunları kaydetti:

"En büyük endişemiz, bu kadar kıymetli bir eserin zamanla daha fazla zarar görmesi ve belki de geri dönüşü mümkün olmayan kayıpların yaşanmasıdır. İlgili kurumların bu konuda daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçmesini istiyoruz."

Kazım, caminin restorasyonuna yönelik herhangi bir projenin hazırlanıp hazırlanmadığı veya onaylanıp onaylanmadığı konusunda bilgilerin bulunmadığını ifade ederek, caminin fiziki durumunun her geçen yıl daha da kötüleştiğine dikkati çekti.

Tarihi yapının korunması için Türkiye başta olmak üzere katkı sağlayabilecek kurum, kuruluş, vakıf ve hayırseverlere çağrıda bulunan Kazım, "Bu cami sadece Köstendil'deki Müslümanların değil, ortak tarihimizin ve kültürümüzün de bir parçasıdır. İmkanı olan herkesin bu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkıda bulunmasını arzu ediyoruz." dedi.

Kazım, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü olarak restorasyon sürecinde her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydederek, "Amacımız, caminin aslına uygun şekilde restore edilmesi ve yeniden cemaatimizle buluşmasıdır. İnşallah bir gün Köstendil'deki Müslüman kardeşlerimiz kendi tarihi camilerinde yeniden saf tutabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Mehmed Camisi'nin mülkiyeti tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Fatih Mehmed Camisi'nin mülkiyetinin Müslüman cemaatine iadesi için uzun süredir hukuki mücadele yürüttüklerini dile getiren Kazım, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünün, 1948 yılına kadar Köstendil'de faaliyet gösteren Müslüman dini cemaatinin hukuki halefi olduğu gerekçesiyle cami ve bulunduğu arsanın iadesi için girişimlerde bulunduğunu aktardı.

Kazım, Sofya Temyiz Mahkemesinin 2 Şubat 2026'da mülkiyetin iadesine ilişkin taleplerini reddettiği bilgisini vererek, mahkemenin taşınmazların geçmişte Müslüman cemaatine ait olduğunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle bu yönde karar verdiğini ifade etti.

Caminin bugün Köstendil Belediyesi mülkiyetinde bulunduğunu, mülkiyetin Bulgaristan Müslümanları Dini İdaresine iade edilmesini, yapının tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilerek yeniden ibadete açılmasını istediklerini söyleyen Kazım, Köstendil'deki Müslüman cemaatin ibadet ihtiyacını karşılamak amacıyla vakıf malı olan dükkanların üst katlarında bir mescit oluşturduklarını belirterek, cemaatin ibadetlerini burada sürdürdüğünü aktardı.

Mülkiyet meselesinin yalnızca hukuki bir konu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kazım, şunları kaydetti:

"Bu cami, bölgede yaşayan Müslümanların tarihinin, inancının ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Arzumuz, ilgili kurumlarla yapıcı bir diyalog kurulması, caminin korunması, restore edilmesi ve yeniden ezan sesleriyle buluşmasıdır. Bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA