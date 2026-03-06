Sadakataşı Derneği, Bulgaristan'da mescit açtı

Sadakataşı Derneği tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaptırılan prefabrik mescit ibadete açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sofya'nın Orlandovtsi bölgesinde yaşayan Müslümanlar için projelendirilen Yılmazer Ailesi Prefabrik Mescidi'nin açılışı, bölgede bulunan dernek ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Açılış programına Bulgaristan Baş Müftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Sabri Ahmet, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ateşesi Mehmet Kahvecioğlu, Sofya Müftüsü Mehmet Beyhan, Sadakataşı Derneği Genel Sekreteri Faruk Şenel, Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal ve bazı bölge halkı katıldı.

Açılış programında konuşma yapan Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Ahmet, "Bugün hakikaten büyük bir bayram yaşıyoruz. Hem ramazan sevincini hem de Orlandovtsi semtinde en azından benim 25 yıldır hayal ettiğim bir mescidin açılış sevincini yaşıyoruz. Cenabıallah'a bu sevinci bizlere yaşattığı için ve birlikte paylaştığımız için hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.

Dernek Genel Sekreteri Şenel ise "Biz Sadakataşı Derneği olarak kurulduğumuz 2009 yılından itibaren Bulgaristan bölgesinde siz değerli kardeşlerimizle, Başmüftülüğümüzün önderliğinde elimizden geldiği kadar çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda da bugün bu mescidi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

İçerisinde şadırvan ile tuvalet bulunan ve 150 metrekare alan üzerine inşa edilen mescit ile bölgede yaşayan Müslümanların ibadethane sorunu giderildi.

Öte yandan, ramazan dolayısıyla bölgede bulunan dernek görevlileri, kumanya dağıtımları ile iftar etkinliği çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Sofya'da Osmanlı döneminden kalma Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde, 250 aileye ramazan kumanyası ulaştırdı.

Yardım çalışmalarının devamında Sadakataşı ekibi, Aytos bölgesinde bulunan Sultan Bayezid Veli Camisi ve Yılmazer Ailesi Prefabrik Mescidi'nde kurulan iftar sofralarında yüzlerce kişiyle bir araya geldi.