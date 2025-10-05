Sofya'da Filistin'e Destek Gösterisi: Aktivistlerden İsrail'e Tepki

DZHANAN MEHMED ISMAİL - İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan aktivist Kalina Zafirova, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da katıldığı Filistin'e destek gösterisinde, İsrail tarafından alıkonulan diğer tüm aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sofya'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını protesto etmek için Ulusal Kültür Sarayı önünde bir araya geldi.

Vitosha Caddesi'nden geçerek Bakanlar Kurulu önünde toplanan göstericiler, burada konuşma yaptı.

Yürüyüş sırasında Filistin ve Bulgaristan bayraklarının yanı sıra "İsrail işgaline son", "Savaş istemiyoruz", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'e tepkilerini evlerinden getirdikleri kaşıklarla tencere ve tavalara vurarak gösterdi.

Protestoya katılan Küresel Sumud Filosu aktivisti Kalina Zafirova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi.

Dünyanın Filistin'de olup bitenleri nasıl normal karşıladığını bir türlü anlayamadığını dile getiren Zafirova, "Bu vahşetlere müsaade eden bir ülkede nasıl normal yaşayabiliriz? Nasıl onurlu bir yaşamımız olabilir? Suskunluğumuza artık son vermeliyiz. Bu kabustan uyanabilmemiz için daha ne kadar can feda edilmeli? Eğer şimdi buna 'Dur' demezsek, bu felaket bir gün mutlaka bize de döner." ifadelerini kullandı.

Zafirova, İsrail'in ihlal etmediği hiçbir uluslararası hukuk kalmadığını belirterek, "Avrupa Birliği (AB) üyesi ve birçok uluslararası anlaşmaya taraf olan Bulgaristan, bence her yerde koşulsuz olarak Filistin'in hakkını savunmak zorunda ve gerek AB'de gerek Birleşmiş Milletlerde (BM) gerekse Sofya'daki İsrail Büyükelçiliğine gerekli baskıyı uygulamalı." diye konuştu.

Bulgaristan'ın şimdiki tavrıyla "soykırıma ortak" olduğunu söyleyen Zafirova, "Ülkemin böyle bir durum karşısında sessiz kalmasından utanıyorum." görüşünü paylaştı.

Gösterinin organizatörlerinden Bulgaristan'daki Arap Komitesinin Başkanı İbrahim Haled, Bulgaristan'da halkın büyük bir kısmının ve birçok medya kuruluşunun Filistin'deki soykırıma kayıtsız kaldığını ifade etti.

Tüm Bulgaristan'ı Filistinlilere desteğe çağıran Haled, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD'de olduğu gibi Bulgaristan'da da Filistin konusunda çifte standart uygulanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı söz konusu olunca Ukrayna'ya destek olan Bulgaristan, maalesef Filistin'e destek olmuyor."

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünde Avrupa İlişkileri Sorumlusu Mustafa İzbishtali, "Müslüman ve gayrimüslim hepimiz burada bir aradayız ve Filistin için barış istiyoruz. Filistin'de yaşanılanlar tek kelimeyle soykırım olarak tanımlanabilir." dedi.

Gösteride konuşma yapan Bulgaristan-Filistin Dostluk Derneği Üyesi Rima Dogmush ise İsrail'in iki yıldır devam eden şiddetine karşı seslerini yükseltmek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bulgaristan hükümetinin İsrail'in yaptıklarına karşı tepki göstermediğini belirten Dogmush, Filistin halkının acılarına son verilmesi gerektiğini söyledi.

Gösteri, Gazze'de ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile sona erdi.