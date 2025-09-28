Haberler

Sofya'da CodeFashion Runway Defilesi Düzenlendi

Güncelleme:
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen CodeFashion Runway defilesi, Balkan ülkelerinden ünlü moda tasarımcılarının koleksiyonlarını tanıttı. Defileye diplomatlar ve sanat dünyasından tanınmış simalar katıldı.

Bulgaristan'da Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin katkısıyla "CodeFashion Runway" defilesi düzenlendi.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen sonbahar/kış defilesinde, Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan ünlü moda tasarımcılarının koleksiyonları yer aldı.

Defileye, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Sofya'daki yabancı diplomatlar, sanat, spor ve siyaset dünyasından tanınmış isimler, basın mensupları ile yerli ve yabancı davetliler katıldı.

Türkiye'yi temsil eden tasarımcılardan Özlem Süer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, defilede yer alan koleksiyonunda Balkan ülkelerine özgü renklerin yer aldığını belirtti.

Koleksiyon üzerinde "kökler ve dokular"ın olduğunu ifade eden Süer, tasarımlarında Balkan kültürünün etkisinin olduğunu söyledi.

Sofya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Süer, "Umarım bugünden itibaren buradan bir Balkan modası dünyaya yayılır ve benim de katkım olmuş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
