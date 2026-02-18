Haberler

Flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ile piyanist Gökhan Aybulus Bulgaristan'da konser verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ve piyanist Gökhan Aybulus'un konseri, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde tarihi Merkez Orduevi'nde gerçekleştirildi. Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, etkinliğin kültürel diplomasi açısından önemine değindi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ve piyanist Gökhan Aybulus sanatseverlerle bir araya geldi.

Konser, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da Askeri Ataşe olarak görev yaptığı dönemde yeniçeri kıyafetiyle katıldığı balonun düzenlendiği tarihi Merkez Orduevi'nde düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, konser öncesinde yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün bir zamanlar bulunduğu aynı salonda, kültürel diplomasi geleneğini sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Uyanık, Merkez Orduevi'nin Türkiye ile Bulgaristan'ın ortak tarihsel hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, Atatürk'ün bir zamanlar bulunduğu salonda konserin yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Flüt sanatçısı Keleşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya'ya ilk kez geldiğini belirterek, "Bu tarihi mekanda, bu atmosferin bir parçası olmak benim için çok değerliydi. Bu yerin önemini öğrendikten sonra çok hayranlıkla duydum." dedi.

Atatürk'ün de bulunmuş olduğu Merkez Orduevi'nde piyano çalmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığın vurgulayan piyanist Aybulus, "Burada bulunmak bizler için çok onur vericiydi." diye konuştu.

???????Konsere, çeşitli partilerin milletvekilleri, diplomatlar ile kültür ve sanat çevreleri temsilcileri katıldı.

Etkinlik, verilen kokteylin ardından sona erdi.

Kaynak: AA " / " + Dzhanan Mehmed Ismail -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu