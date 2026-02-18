Flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ile piyanist Gökhan Aybulus Bulgaristan'da konser verdi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ve piyanist Gökhan Aybulus sanatseverlerle bir araya geldi.

Konser, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da Askeri Ataşe olarak görev yaptığı dönemde yeniçeri kıyafetiyle katıldığı balonun düzenlendiği tarihi Merkez Orduevi'nde düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, konser öncesinde yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün bir zamanlar bulunduğu aynı salonda, kültürel diplomasi geleneğini sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Uyanık, Merkez Orduevi'nin Türkiye ile Bulgaristan'ın ortak tarihsel hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, Atatürk'ün bir zamanlar bulunduğu salonda konserin yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Flüt sanatçısı Keleşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya'ya ilk kez geldiğini belirterek, "Bu tarihi mekanda, bu atmosferin bir parçası olmak benim için çok değerliydi. Bu yerin önemini öğrendikten sonra çok hayranlıkla duydum." dedi.

Atatürk'ün de bulunmuş olduğu Merkez Orduevi'nde piyano çalmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığın vurgulayan piyanist Aybulus, "Burada bulunmak bizler için çok onur vericiydi." diye konuştu.

Konsere, çeşitli partilerin milletvekilleri, diplomatlar ile kültür ve sanat çevreleri temsilcileri katıldı.

Etkinlik, verilen kokteylin ardından sona erdi.