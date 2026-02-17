Şoförleri ayrılınca durakta eşine yardım için direksiyona geçen Nuriye, 10 yıldır taksicilik yapıyor

KAYSERİ'de yaşayan Nuriye Çay (38), kendilerine ait durakta çalışan şoförlerinin işten ayrılması sonrası taksi şoförü eşi Ayhan Çay'a destek olmak için direksiyon başına geçti. 10 yıldır taksi şoförlüğü yapan Çay, "Bazen evde tarifler yapıyorum, o sırada yolcum arıyor işe çıkıyorum. Elimde bazen hamur kalmış oluyor. 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' deniliyor ya işte o zaman elimin fotoğrafını çekiyorum. 'Tam elimin hamuruyla erkek işine çıktım şu anda' diyorum. Aslında kadınlar elinin hamuruyla bütün işlere girmeli" dedi.

Kentte yaşayan, 3 çocuk annesi Nuriye Çay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki kendilerine ait taksi durağında çalışan şoförlerinin işten ayrılması sonrası taksi sürücüsü eşi Ayhan Çay'a destek olmak için 10 yıl önce taksi şoförlüğü yapmaya başlayıp, direksiyon başına geçti. Çay, 22 yıl önce evlendiği 19 yıllık taksi şoförü Ayhan Çay ile meslektaş oldu. Eşinin desteğiyle işe başladığını ve mesai arkadaşı olduklarını belirten Nuriye Çay, "10 yıldır bu meslekteyim. Eşimle birlikte kendi iş yerimizde ekip olarak çalışıyoruz. Bu işe 2016 yılında başladım. Şoförümüz işi bırakmıştı. Eşim de 'Bu arabayla sen çocukları okula getir götür' dedi. Aslında ben arabayla çocukları okula getirip götürüyordum. Eşim de yetişemediği kadın yolculara beni yönlendirdi. Beni gören yolcular da eşime, 'Kadın şoför varsa o gelsin, sen gelme' demişler. Ben de öylelikle mesleğe başladım" diye konuştu.

Taksiciliğe başlamadan önce ön yargılarının olduğunu da belirten Çay, "Beni zorlayan bir durumum olmadı. Çünkü eşimle birlikte çalışıyorum. Arkamda eşimin olduğunu bildiğim için biraz daha öz güvenli ilerliyorum. Onun bana desteği çok fazla var. Ben her yolcuyu almıyorum. Yolcu seçiyorum. Benim için kolay oluyor. Aslında bu işe başlarken yolculardan önce ben ön yargılıydım. 'Kadının takside ne işi var' diye düşünenler olabilir. Ben biraz ön yargılı başladım ama çevreden hiç kötü yorum almadım. Herkes çok iyi karşıladı. Çok memnun olduklarını ve çok iyi düşünülmüş bir fikir olduğunu söylediler. Herkes çok destek oldu. Müşterilerden çok fazla şaşıranlar oluyor. 'İnanamıyoruz, gerçekten mi taksicisin' diye soranlar oluyor" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN İSTEYİP DE BAŞARAMAYACAĞI BİR İŞ YOKTUR'

Kadınlara taksi şoförlüğünü önerdiğini vurgulayan Çay, "Çok fazla anım oluyor. Yolcularımla aile gibi oluyorum. Bütün dertlerinde, sevinçlerinde olayların içinde oluyorum. Çevredekiler, eşimin çok iyi bir insan olup benim taksicilik yapmama izin verdiğini söylüyorlar. 'Eşin nasıl izin verdi' diyorlar. Benim en büyük destekçim eşim. Beni en çok bu işe eşim teşvik etti. Ben geri adım attıkça o beni destekledi, 'Sen yaparsın, başarırsın' dedi. Gerçekten de öyle oldu. Kadınlara taksiciliği öneririm. Kadınların isteyip de başaramayacağı bir iş yoktur. Kadınlar her yere el attıktan sonra başarırlar diye düşünüyorum" dedi.

'KADINLAR ELİNİN HAMURUYLA BÜTÜN İŞLERE GİRMELİ'

Çevreden olumlu yorumlar aldıklarını da söyleyen Çay, şöyle konuştu:

"Arabanın bakımlarıyla eşim ilgileniyor. Ufak tefek bakımlarıyla ben ilgileniyorum. Sanayiye de gittiğim oluyor ama genelde o konuda eşim ilgileniyor. Görenlerin çoğu, eşimle çalıştığımı tahmin ediyor, çok da olumlu karşılıyorlar. Eşimle meslektaş olmamın avantajları, kendimi daha güvende hissediyorum. Onun beni koruyup kollayacağına eminim. Onun rahatlığı oluyor. Dezavantajları ise evde hep beraberiz. Burada da hep beraberiz. 7/24 her zaman yanımda, bazen insan eşini özlemek istiyor. Benim sanal medyam yemek tarifleri üzerine, bazen evde tarifler yapıyorum. O sırada yolcum arıyor işe çıkıyorum. Elimde bazen hamur kalmış oluyor. 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' deniliyor ya işte o zaman elimin fotoğrafını çekiyorum. 'Tam elimin hamuruyla erkek işine çıktım şu anda' diyorum. Aslında kadınlar elinin hamuruyla bütün işlere girmeli. Herkese tavsiyem; her zaman için cesaretli olsunlar."

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Eşiyle rakip olmadığını söyleyen Ayhan Çay ise "Eşimle aynı mesleği yapıyoruz. İşimizden de memnunuz. Çoğunlukla yolcularımız aile olduğu için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kadın yolcuları eşim taşıyor, erkekleri de ben taşıyorum. Böyle beraber çalışıyoruz. Erkek mesleği diye de bir şey yok. Beraber anlaşarak çalışıyoruz. Karı koca olduğumuzu görenler şaşırıyor, tuhaflarına gidiyor. En başından beri eşimi bu işe başlaması için destekliyorum. Gün içerisinde yaşadığımız olayları birbirimize anlatıyoruz. Eşimle gurur duyuyorum. Bu mesleği de yapmasını istiyorum. Bir sakınca görmüyorum. Kadınlara bu mesleği yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.