'Sobesos Antik Kenti' 'Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı' statüsü aldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyündeki Sobesos Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılar, "Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı" statüsüne yükseltildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilsen Şerife Özdemir sorumluluğunda Sobesos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışması, "Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı" statüsü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile NEVÜ iş birliğinde yürütülecek ilk arkeolojik kazı projesi olan Sobesos Antik Kenti kazıları üniversitenin bölgedeki kültürel mirasın korunması rolünü de güçlendirecek.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, projenin "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" odaklı ihtisaslaşma stratejisinin en somut çıktılarından biri olduğunu belirterek, "Bu kazı çalışması, NEVÜ'nün bölgesel kalkınma vizyonu doğrultusunda, bilimsel veriyi turizmde katma değere dönüştürme hedefine doğrudan hizmet edecektir. Kapadokya'nın kültürel mirasının, kendi akademisyenlerimizce gün ışığına çıkarılması ihtisas üniversitesi statüsündeki kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sobesos Antik Kenti'nde 2002'den beri yürütülen kazı çalışmalarında mozaiklerle süslenmiş 4. yüzyıl Roma dönemine ait binalar, hamam, toplantı salonları, kaya mezarları, tandır ve diğer yerleşim alanları gün yüzüne çıkarılmıştı.