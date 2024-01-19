SMA Tip-2 Hastası Minik Defne'nin Karne Sevinci

İZMİR'de yaşayan Müzekke Susamcıoğlu Anaokulu öğrencisi SMA Tip-2 hastası 4,5 yaşındaki Defne Işıkdere, karne heyecanı yaşadı. Dubai'de gen tedavisi alan ve öğretmenlerinin desteğiyle tekerlekli sandalye aracılığıyla derslere dahil olan minik Defne'nin karne sevinci, gözlerinden okundu.

İzmir'in Bayındır ilçesinde oturan Öznur-Murat Işıkdere (37) çiftinin 7 yaşındaki oğlu Rüzgar'ın ardından dünyaya gelen kızları Defne'ye 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Zolgensma tedavisi için kampanya başlatılan Defne, tedavi için gereken 1,8 milyon doların toplanmasının ardından 1,5 yıl önce Dubai'ye gitti. Burada 3 ay boyunca gen tedavisi gören Defne, Türkiye'ye döndükten sonra fizik tedavi almaya başladı. Dubai'deki tedavinin ardından durumu iyiye giden Defne, bugün diğer öğrencilerle beraber karne heyecanı yaşadı. Öğretmenlerinin desteğiyle tekerlekli sandalye aracılığıyla derslere dahil olan minik Defne, öğrenim gördüğü Müzekke Susamcıoğlu Anaokulu'nda karnesini aldı. Küçük Defne'nin sevinci gözlerinden okundu.