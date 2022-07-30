SMA'lı Ömer Alp için 'Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' yapıldı

ÇANKIRI'da, SMA hastası Ömer Alp Kader'e destek amacıyla ' Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' düzenlendi. Mücadele 3-3 berabere bitti.

Çankırı'da yaşayan SMA hastası Ömer Alp Kader'e destek olmak adına eski Galatasaraylı Fatih Akyel, Fenerbahçeli Celil Sağır, Samsunspor ve Gençlerbirliği'nden oyuncuların forma giydiği, Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ' Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' Çankırı Atatürk Stadı'nda yapıldı. Türkiye takımının 'Yürekler bir olsun, Ömer Alp'e nefes olsun', Romanya takımının ise 'Ömer Alp, Romanya'dan arkadaşların senin yanında!' pankartı ile çıktığı maçta, taraftarlar da 'Ömer Alp Yaşasın' tezahüratı yaptı.

Eşitlikle sona eren maç sonrası futbolseverler, Türkiye ve Romanya takımı oyuncularıyla bol bol fotoğraf çektirdi.