Babasını kaybeden SMA'lı İkbal'in kampanyası durma noktasına geldi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından otomobilinde tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan Umut Kardeş'in kızı Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 27 aylık İkbal Kardeş'in valilik onaylı kampanyası yüzde 40 seviyesine ulaştı. 14 aydır Adana'da ailesinin yanında yaşayan İkbal'in annesi Hatice Kardeş (23), kampanyanın durma noktasına geldiğini belirtip, "Her an evladımı kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Çocuğuma her baktığımda son kez bakıyormuşum gibi hissediyorum. Bu başlı başına ağır bir yük" dedi.

Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice-Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için Valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya süreci devam eden İkbal Kardeş'in babası Umut Kardeş, geçen sene aralık ayında, eleştirilere neden olan gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından otomobilinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Kardeş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu sürecin İkbal'in kampanyasını olumsuz etkilediğini belirten Hatice Kardeş, eşiyle aralarında sorun olduğunu ve bu nedenle geçen sene ekim ayında Adana'ya geldiğini söyledi.

Kardeş, "İkbal'in babasını aralık ayında kaybettik. Sonrasında kızımla tamamen Adana'ya yerleştik. Ailemin yanına geldim. Valilik onaylı kampanyayı İzmir'de başlatmıştık. Şu an 3'üncü ve son valilik iznimizin içindeyiz. Yüzde 40 seviyesine ulaştık. Kampanya 2,5 senedir devam ediyor. Ama babasının durumu nedeniyle kampanyamız durdu. Gönüllüler de İkbal'in elini bıraktı. Destekler kesildi. Sosyal medyadan yayınlar açıyorum. Mücadelemizi duyurmaya çalışıyorum. O benim tek evladım" dedi.

'ZAMANIMIZ KALMADI'

İkbal'i kaybetmekten çok korktuğunu vurgulayan Kardeş, "Çocuğuma her baktığımda son kez bakıyormuşum gibi hissediyorum. Bu başlı başına ağır bir yük. Kampanyamız aşırı derecede yavaş ilerliyor. Her geçen gün umudumuzu kaybediyor gibiyiz. Son 3 aydır İkbal'in sağlık durumu kötüleşti. Ateşi birden 40 dereceye kadar çıkıyor ve günlerce düşüremiyoruz. Hastalık yavaş yavaş belirtilerini göstermeye başladı. Keşke böyle olmasaydı. Maalesef babasının kaybı yüzünden çok zaman kaybettik. Diğer çocukların kampanyaları aylar içerisinde tamamlanıyor. Bana en büyük desteği ailem veriyor. Birkaç da gönüllümüz var ama zamanımız kalmadı" ifadelerini kullandı.