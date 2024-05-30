- Slovenya hükümeti Filistin'i tanıma kararı aldı

Slovenya parlamentosunda 4 Haziran'da Filistin için oylama yapılacak

Slovenya Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı

LYUBLYANA - Slovenya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararı aldı. Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyan Bakanlar Kurulu kararı, 4 Haziran Salı günü Slovenya parlamentosunda oylanacak. Slovenya hükümetinin kararının ardından Slovenya Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanımasının ardından Slovenya'dan da benzer bir adım geldi. Robert Golob başbakanlığındaki Slovenya hükümeti, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Slovenya Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan karar, 4 Haziran Salı günü Slovenya parlamentosunda oylanacak.

"Bu barış mesajı"

Slovenya Başbakanı Golob, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar iki taraf için de mesaj içermekte, çatışmaların derhal durdurulmasını, rehinelerin hızlıca, derhal ve de koşulsuz olarak salıverilmesini istiyoruz. Tanıma mesajı İsrail devleti de dahil hiç kimseye yönlendirilmiş değil. Bu barış mesajı. Bugün, hepimizin, tüm dünyanın Orta Doğu'da kalıcı barışa, iki devletli çözüme yol açacak yönde çalışmak zorunda olduğu anın geldiğine inanıyoruz" dedi.

Golob, önümüzdeki aylarda Batılı ülkelerin Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı ile Filistin devletini tanımasının yanı sıra Arap ülkelerinin de İsrail'in var olma hakkını tanıyacaklarını umduğunu, barışa giden tek yolun iki devleti de tanımaktan geçtiğini söyledi.

Slovenya Bakanlar Kurulu kararının ardından Slovenya Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı.

BM üyesi 145 ülke Filistin'i tanıdı

Slovenya, 9 Mayıs'ta Filistin devletini tanımak için çalışmalara başlmış, Başbakan Golob acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon halinde olacaklarını söylemişti. Golob, Birleşmiş Milletler'in sorumlu bir üyesi olarak Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapma yükümlülükleri bulunduğunu dile getirmişti.

Şu ana kadar 193 üyeli BM'de 145 ülke Filistin'i tanırken, Slovenya parlamentosunun onayıyla birlikte Filistin devletini resmen tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselecek. Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa'nın da aralarında bulunduğu halen 47 ülke Filistin devletini tanımıyor.