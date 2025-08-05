Slovenya Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistinli Aktivist Hadalin'in Ölümüyle İlgili Açıklama

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Slovenya Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak hayatını kaybeden Filistinli aktivist Avde Hadalin'in cenazesinin ailesine derhal teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, olayın bağımsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürülen Filistinli aktivist Avde Hadalin'in cenazesinin bir an evvel ailesine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oscar ödüllü belgesele katkı sağlayan Filistinli aktivist Hadalin'in öldürülmesine tepki göstererek, İsrail kurumlarının adaleti sağlamada başarısız olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde bulunan saldırgan hakkında hukuksal bir işlem yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Hadalin'in cenazesi derhal ailesine teslim edilmeli ve cenazeye ilişkin kısıtlamalar kaldırılmalı. Umm el-Hayr köyünde gözaltına alınanlar da bir an evvel serbest bırakılmalı. Yaşananlar bağımsız bir şekilde soruşturulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı kişilerin 30'dan fazla topluluğu yerinden ettiği belirtilerek, İsrail'in Filistinli sivilleri koruma sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Filistinli aktivisti öldürdü, 3 gün ev hapsinden sonra serbest bırakıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi'nin, 28 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinlilerle yaşanan arbede sırasında sağa sola rastgele ateş açtığı görüldü.

Levi'nin saldırısı sonucu, "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Hadalin hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve 30 Temmuz'da mahkemeye çıkarılan Levi'ye, olay sırasında "kendisini savunduğu" iddia edilerek yalnızca ev hapsi verilmişti.

Saldırgan, 3 gün ev hapsinin ardından mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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