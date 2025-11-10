Slovakya'da İki Tren Çarpıştı: 18 Yaralı
Slovakya'nın başkenti Bratislava ile Pezinok kasabası arasında meydana gelen tren kazasında en az 18 kişi yaralandı. Olay sonrası acil durum ekipleri devreye girdi ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
BRATİSLAVA, 10 Kasım (Xinhua) -- Slovakya'nın batısında iki trenin çarpışması sonucu en az 18 kişi yaralandı.
Slovakya Haber Ajansı TASR'ın pazar akşamı bildirdiğine göre, kaza başkent Bratislava ile Pezinok kasabası arasında meydana geldi. Slovakya Demiryolu Şirketi (ZSSK), olayın ardından demiryolu altyapı işletmecisi ZSR, polis ve acil durum ekipleriyle koordineli şekilde çalıştığını açıkladı.
Yaralıların, Bratislava Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki dört hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgedeki tren seferlerinde aksamalar yaşandığı ve seferlerin kademeli olarak normale dönmesinin beklendiği ifade edildi.
Kazanın nedeni ise araştırılıyor.