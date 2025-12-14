Siyasilerden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

'BİR KARDEŞİ HANGİ KELİMELERLE UĞURLAYABİLİRSİNİZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik. Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi'yle de Gülşah'la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi, bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır? ya sabır ya sabır ya sabır" ifadelerine yer verdi.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

'SEVENLERİNE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

'AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatını teessürle öğrendim. Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

'MEKANI CENNET OLSUN'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

'SABIR DİLİYORUM'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise "Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerimiz esnasında öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

'MEKANI CENNET OLSUN'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

'SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

'SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yayımladığı mesajda, "Hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Şehzadeler halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

'CHP CAMİASINA SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

'MEKANI CENNET OLSUN'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yayımladığı başsağlığı mesajında, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.