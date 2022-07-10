Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma: MHP'nin CHP Ziyaretinde Gündem Cumhur İttifakı…

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan başkanlığındaki MHP heyeti; CHP Genel Merkezi'nde, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü başkanlığındaki CHP heyeti ile bayramlaştı. Özarslan, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak "İttifakın ortağıyız. Ama iktidarın ortağı değiliz" dedi. Jale Nur Süllü, "Ama her şeye onay verince…" karşılığını verdi. MHP'li Özarslan ise "Her şeye onay vermiyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MHP MYK üyesi Deniz Depboylu ve MYK üyesi Fatih Çetinkaya; CHP Genel Merkezi'nde, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları MYK üyesi Necla Kacan ve Gençlik Kolları MYK üyesi Uygar Elitog ile bayramlaştı.

Ziyaret sırasında, Süllü; "Siyasi etik yasasının mutlaka çıkması gerekiyor. Vatandaşın siyasetçiye olan güveninin son yıllarda çok yıprandığı bir süreçten geçiyoruz. Bizlere güvenmiyorlar. Oysa biz vatandaşın vekili olarak…" dedi. MHP MYK üyesi Depboylu, "Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti çok yüksek. Uzun zamandır hazırlanan bir çalışma vardı. Bu dönemde kanun teklifi olarak grubumuz sundu. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Özarslan, partisinin Cumhur İttifakı içindeki yeri ile ilgili olarak

"Biz şunun altını çiziyoruz. İttifakın ortağıyız. Ama iktidarın ortağı değiliz" dedi. Süllü ise "Ama her şeye onay verince…" karşılığını verdi.

Özarslan ise şunları söyledi:

"Her şeye onay vermiyoruz. Arka planda, mutfaktaki süreci bilirsek, aslında böyle olmadığını daha iyi anlarız. Süreç şöyledir. Bizim önerilerimiz veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerileri birlikte onay almadan parlamentoya, genel kurula, komisyona geçmez. Bizim onay verdiğimiz kanun teklifleri; genel kurulda veya komisyonda ilk defa gördüğümüz teklifler değil. Hazırlık çalışmaları arka planda, mutfakta yapılır. İlgili komisyon üyeleri bunu muhakkak görürler. Partimizin görüşlerini, genel başkanımızın çizdiği istikamette ve parti programımız istikametinde oraya yansıtırlar. Ondan sonra teklif haline gelir, ondan sonra komisyona sevk ediliyorsa, sevk edilir. Genel işleyiş bu."

Süllü, "İktidarın olumsuz politikalarını, uygulamalarını görüyoruz; ortak olmuyoruz mu diyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Özarslan ise şu karşılığı verdi:

"Bizim Cumhur İttifakı'ndan muradımız, iktidara ortak olmak üzere kurgulanmış bir şey değil. 15 Temmuz gecesi hain bir kalkışma oldu ve bu kalkışma neticesinde Türkiye, o geceden başlayarak çok ciddi bir süreçten geçti. Devletin yeniden yapılanması için hızlı bir restorasyona ihtiyaç oldu. Biz, bunu ama; hükümet ortağı olmak, devlet idaresini ele almak, bakanlıklar, kadrolar almak gibi bir niyetle yapmadık. Bakanlar Kurulu'na bakın, bir tane bakanımız yok. Bakan Yardımcıları, Genel Müdür vesaire… Bilinen o seviyede, bürokraside tabii ki eşitlik esastır. Bizim bu şekilde bir kadro talebimiz de yok. Sayın Genel Başkanımız bunu sürekli ifade ediyor."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya başkanlığındaki parti heyeti de CHP heyeti ile bayramlaştı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Vatandaş çok zor durumda. Çok sıkıntılı bir süreç var. İnşallah daha güzel günleri, hep birlikte tesis edeceğiz" dedi.

CHP Heyeti, ANAP ve Genç Parti heyetini de kabul etti.

ANKA / Güncel