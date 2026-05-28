CHP'den bayram ziyaretleri: 'Mutlak butlan' gündemi

(ANKARA) - CHP TBMM Grubu heyeti, Kurban Bayramı kapsamında DEVA Partisi, Anavatan Partisi ve Anahtar Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretlerde CHP'nin kurultay süreci ve "mutlak butlan" kararı gündeme gelirken, Anavatan Partili Nilüfer Yurtoğlu siyasi partilerdeki sorunların "Adliye koridorlarında değil, kurultaylarda çözülmesi gerektiğini" söyledi. CHP'li Özgür Karabat ise yaşanan sürecin "Sadece CHP'ye değil, Türkiye demokrasisine yönelik bir sorun" olduğunu ifade etti.

CHP TBMM Grubu heyeti, Kurban Bayramı kapsamında DEVA Partisi, Anavatan Partisi ile Anahtar Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretlerde CHP'li heyette İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yer aldı.

DEVA Partisi heyeti ise Genel Başkan Vekili İbrahim Çanakcı, Genel Başkan Yardımcısı Yakup Engin, Başkanlık Kurulu Üyesi Celal Mümtaz Akıncı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Can'dan oluştu. Ziyarette CHP TBMM Grubu heyeti ile DEVA Partisi heyeti bayramlaştı.

YURTOĞLU: SİYASİ PARTİLERİN KURULTAYLARINDA BU SORUNU ÇÖZMESİ TARAFTARIYIZ

Ziyaretler kapsamında Anavatan Partisi'ne giden CHP TBMM Grubu heyetini, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Yurtoğlu ile Teşkilat Başkanı Yardımcısı Halil Aslan karşıladı. Görüşmede, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'na verilen "mutlak butlan" kararı ve ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.

ANAP'lı Nilüfer Yurtoğlu, "İkinci gününde bu kadar yol katetmeniz liderinize, davanıza olan inancınızdan kaynaklanıyor belli ve takdir edilmesi gereken bir durum" dedi. Kayışoğlu da bayrama olumsuz bir süreçle girdiklerini ancak umutlarının çok yüksek olduğunu vurguladı. Kayışoğlu, "Milletimizin hakikaten bu süreç içerisindeki dayanışması, desteği, sizlerin de desteğiyle gelecek günlere dair umudumuzu çok daha büyüttü. Ülkedeki bütün siyasi partilerin, seçim sistemini, çok partili hayatın sürdürülmesi ve ülkemizin geleceği açısından bu kritik günleri dayanışarak aşmamız çok daha değerli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin aslında böyle dönemlerde birbirine destek olması gerektiğini vurgulayan Yurtoğlu, "Kimse bugün 'Yarın bana da olmaz' demesin. Olması gereken neyse, biz kendimize yapılmasını istemediğimiz neyse başkasına yapılmasını da istemeyiz. Siyasi partilerin içerideki kargaşanın adliye koridorlarında değil, seçimde, kendi kurultayında bu sorunu çözmesi taraftarıyız. Bizde de böyle bir durum olsa biz de bunu tercih ederiz. Demokrasiye bu şekilde, demokratik bir çözüm bulunabileceğini düşünmüyorum ve doğru da bulmuyorum. Bu bir süreç ve elbette geçecektir. Sizin alacağınız kararlar hepimizin çatısı gibi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Karabat ise Yurtoğlu'nun konuşmasının ardından, "Bu saldırının sadece CHP'ye değil, siyasi parti rejimine olduğunu görmek lazım. Ancak burada kaybeden sadece CHP olmuyor, Türkiye demokrasisi oluyor. Türkiye demokrasisi çok ciddi bedeller ödeyerek bu safhaya gelmiştir. Burada sahip çıkmamız gereken şey Türkiye demokrasisidir" diye belirtti

TOSUN: EN AZ HASARLA SÜRECİN SAĞLIKLA YÖNETİLMESİNİ DİLİYORUZ

CHP'li heyetin Anahtar Parti ziyaretinde ise, konukları Sağlık Politikaları Başkanı Varol Tosun, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Alper Tatlı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Özay Atbaş ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Ahmet Eren Ayten ağırladı.

Heyetlerin görüşmesinde "mutlak butlan" kararı ile CHP'nn kurultay süreci gündeme gelirken, Varol Tosun, Türk devlet kapasitesinin devletin ve milletin zorda olduğu dönemlerde kullanılan enstrümanlarla zarar görmesini kabul etmediklerini belirtti. Tosun, "Dileğimiz odur ki bir an evvel, mümkün olan en az hasarla bu sürecin sağlıkla yönetilip doğru yerde, doğru şekilde bir nihayete erdiğini sizlerle birlikte müşahede edebilmektir" dedi.

Karabat, bayrama "demokrasiyle ihtiyaç olduğunu" anlatarak girdiklerinin altını çizerek, "Bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisinin kendi özel sorunu da değil. Bazen sivil topluma baskı, medyaya, siyasi partilerin kendisine ve yargıya baskı oluyor. Hepsini hep birlikte yaşıyoruz. Bu kayyum müessesesi sadece siyasi partilerde mi var diye baktığımızda da aslında orada da yok. Kayyum meselesini üniversitelerde, barolarda yaşadık, odalarda ve şirketlerde benzer durum var. Türkiye'nin en büyük holdingi TMSF oldu. Böyle bir ortamı hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla hepimizin, hep birlikte Türkiye demokrasisini yeniden hak ettiği yere getirmek gibi bir görevi var" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA