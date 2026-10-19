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Sivrihisar'da Muhtarlar Günü'nde Belediye Başkanı Dökmeci muhtarlara plaket verdi

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Hızırbey Mahallesi Muhtarı Yasemin Koca muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirtti; Başkan Habil Dökmeci de muhtarlara plaket verdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Hızırbey Mahallesi Muhtarı Yasemin Koca, muhtarlığın demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinlerimizin iradesiyle seçilmiş olan biz muhtarlar devletle vatandaş, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmekteyiz. Bir yönümüzle devleti, bir yönümüzle milleti temsil etmekteyiz. Gece gündüz demeden, vatandaşlarımızın gerek devletle olan işlerinde gerekse özel işlerinde ilk çalacağı kapı olduğumuzun bilincindeyiz. Bu vesileyle her türlü fedakarlıkla görevini ifa etmekte olan tüm meslektaşlarımı yapmış oldukları hizmetlerden dolayı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Günümüz kutlu olsun."

Programda Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve diğer ilgililer, Alemşah Parkı'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların istek ve talepleri dinlenirken katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programın sonunda Belediye Başkanı Dökmeci tarafından muhtarlara günün anısına plaket verildi.

Kaynak: AA
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