Sivil toplumun Adana'ya kazandırdığı merkez, uyuşturucuyla mücadele edenlere umut oluyor

Adana'da sivil toplum kuruluşlarınca (STK) açılan rehabilitasyon merkezi, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyenlere yardım eli uzatıyor.

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Bağımsız Yaşam Derneği işbirliğinde Ceyhan ilçesinde açılan rehabilitasyon merkezi faaliyetlerini sürdürüyor.

Madde bağımlılığıyla mücadele edenlere destek olunmasının amaçlandığı merkezde, danışanlara ve ailelerine ücretsiz hizmet veriliyor.

Merkeze başvuranlar, bağımlılıktan kurtulmaları için yaklaşık 3 ay rehabilitasyona alınıyor. Rehabilitasyon sürecinde psikologlar, danışanların yanı sıra aileleriyle görüşmeler yapıyor.

Merkezde aldıkları psikososyal destek sayesinde madde bağımlılığından uzaklaşanlar, hayatlarına yeni bir sayfa açıyor.

İlaç tedavisi uygulanmıyor

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Temel, AA muhabirine, Türkiye'nin yanı sıra Afrika ve Asya'daki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattıklarını söyledi.

Temel, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan rehabilitasyon merkezinde gençleri uyuşturucudan kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Merkezde ilaç tedavisi yapılmadığını vurgulayan Temel, "Buraya başvuran gençlere, uyuşturucuyu kendi iradeleriyle atlatabilmeleri için eğitim veriliyor. Bu eğitimle çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yaklaşık yüzde 70 başarı oranı var. Danışanlar şubemize 30 kişilik gruplar halinde geliyorlar. Burada 3 ay gerekli eğitimi aldıktan sonra evlerine dönüyorlar." dedi.

Temel, rehabilitasyonu tamamlanan danışanlar ve aileleriyle belli aralıklarla görüşme yapmayı sürdürdüklerini anlattı.

"2 aydır uyuşturucu kullanmıyorum"

Danışanlardan 22 yaşındaki T.M.K. Antalya'nın Alanya ilçesinden geldiğini, uyuşturucu kullanmaya 16 yaşında başladığını söyledi.

Uyuşturucu nedeniyle bazı arkadaşlarının hayatını kaybettiğini dile getiren T.M.K, şöyle konuştu:

"Bu işin sonunda ben de öleceğimi biliyordum. ya hapse girecektim, yok olacaktım ya da bir mahallede herhangi bir arabanın altında kalacaktım, kurşunlanacaktım. Daha iyi bir hayat yaşama düşüncesiyle uyuşturucudan kurtulmak istedim. Allah bizi bu dünyaya gönderdi, güzellikle yaşamak gerekiyor. Uyuşturucusuz bir hayat olabileceğini düşündüm."

T.M.K, ailesinin desteğiyle merkeze başvurduğunu dile getirerek, "Allah'a çok şükür 2 aydır uyuşturucu kullanmıyorum. Her gün uyuşturucu kullanmam gerekiyor diye düşünüyordum ama bunsuz da yaşanabiliyormuş. Uyuşturucudan sonra yediğim yemekten, çikolatadan, mandalinadan, herhangi bir sebzeden tat almaya başladım. Nefes almak bile çok güzel." ifadelerini kullandı.