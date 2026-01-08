STK temsilcileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

STK temsilcileri, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini oylayan Tülün, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" ve "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Tülün, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Tülün, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Gazze'deki her fotoğraf soykırımın izlerini taşıyan çok büyük kareler"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" ile "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" isimli karelerini tercih eden Ceylan, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını seçti.

Ceylan "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesinden yana kullandı.

AA'nın dünyanın dört bir yanında zorlu şartlarda fedakarca yürüttüğü habercilik maratonundan seçilmiş fotoğrafları oyladığını belirten Ceylan, Gazze'deki her bir fotoğrafın gözyaşını yansıtan, soykırımın izlerini taşıyan çok büyük kareler olduğunu söyledi.

Ceylan, AA'nın, bağımsız, özgür haberciliği tüm dünyaya ulaştırdığına dikkati çekerek, "Güçlü Türkiye, dünya için çok gerekli. Türkiye bütün unsurlarıyla kardeşliğiyle birliğiyle yeni yüzyılın kapılarını daha güçlü şekilde aralayacak." ifadelerini kullandı.

"AA, dünyadaki önemli marka"

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafına oy veren Cengiz, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" ile "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" isimli karelerini tercih etti.

Cengiz, tercihini "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın Türkiye'nin dünyadaki önemli markası olduğunu belirten Cengiz, "İletişim ve medya alanında Türkiye'nin yüz akı bir kuruluşumuz. Sadece bir kareyi çekmiyor, hayatın içinde yaşananları, insanlığa, ahlaka dair kareleri değerlendirmemize sunuyor. Dolayısıyla yapılan çalışma çok önemli." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.