Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 5 ton bozuk ürün imha edildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerde yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünü imha etti. Zabıta Müdürü, halk sağlığını korumaya yönelik kontrollerin sürdüğünü belirtti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün imha edildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra yaklaşan ramazan ayı öncesinde denetimlerini artırdı. Son dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli işletmelerde tespit edilen yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

Toplanan ürünler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, gazetecilere, denetimlerin halk sağlığını korumaya yönelik sürdürüldüğünü belirtti.

Denetimlerde titiz davrandıklarını ifade eden Kızılkeçi, halk sağlığını tehdit eden ürünlere izin vermeyeceklerini kaydetti.

Ramazan ayı öncesinde özellikle vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işletmelere yönelik kontrolleri sıklaştırdıklarını aktaran Kızılkeçi, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kızılkeçi, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne bildirimde bulunmalarının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
