Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 16 yaralı

OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 4 öğretmen, 1 polis, 1 görevli ve 10 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin polisin olay yeri incelemesi tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı