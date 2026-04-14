Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 16 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan saldırıda 4 öğretmen, 1 polis, 1 görevli ve 10 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili polis incelemeleri sona erdi ve soruşturma devam ediyor.
OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 4 öğretmen, 1 polis, 1 görevli ve 10 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin polisin olay yeri incelemesi tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı