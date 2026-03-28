Şanlıurfa'da düştüğü sulama göletinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada oyun oynayan 7 yaşındaki Şeyhmus Çay, sulama göletine düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kırsal Gürakar Mahallesi'nde tarlada oyun oynayan Şeyhmus Çay (7), sulama için yapılan gölete düştü.
Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sudan çıkarılan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Cuma Sarı