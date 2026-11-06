Siverek-Kahta yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Siverek-Kahta yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı; ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.İ. (23) idaresindeki 63 EK 553 plakalı otomobil, Siverek- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile S.E. (81) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA