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Siverek-Kahta yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı; ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.İ. (23) idaresindeki 63 EK 553 plakalı otomobil, Siverek- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile S.E. (81) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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