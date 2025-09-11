Sivaslı Öğrenciler TEKNOFEST İstanbul Finallerine Katılacak

Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TEKNOFEST İstanbul finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi Yazılım Geliştirme Atölyesi 4. sınıf öğrencileri Yiğit Kağan Kaya, Eymen Efe Ermiş, Asel Kala, Ömer Yiğit Aksoy ve Gökçe Baş, öğretmenleri Abdullah Tuncel öncülüğünde geliştirdikleri özgün projeyle, TEKNOFEST 2025 Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması Astronomi ve Uzay kategorisinde İstanbul finallerine katılmaya hak kazandı.

Tuncel, yaptığı açıklamada, kentte bulunan Emirhan kayalıklarından esinlenerek hazırladıkları ve "Sivadokya" adını verdikleri projenin enerji, su döngüsü, tarım ve yaşam modellerini 3D yazıcıyla prototip haline getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerini tebrik eden Tuncel, "Öğrencilerimiz Emirhan Kayalıkları'ndan aldıkları kızıl taş ve toprakları kullanarak Mars Yaşam Kolonisi prototiplerini oluşturup projelerine özgünlük kattılar. Bu çalışmalar, sürdürülebilir yaşam teknolojilerini uzay perspektifiyle birleştirirken, aynı zamanda Sivas'ın bilimsel üretim gücünü de gözler önüne seriyor." ifadesini kullandı.

Tuncel, finalin 16 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini kaydetti.