Sivas Valiliği'nden Güvenlik ve Kamu Düzeni Toplantısı

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

Asayiş olarak güzel bir yaz mevsimini geride bıraktıklarını belirten Şimşek, "8 aylık verilerimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda toplam olay sayımız 4 bin 725'ten 4 bin 78'e düşmüş, yani yüzde 14 azalmıştır. Genel aydınlatma oranımız ise yüzde 95 seviyesinden yüzde 99 seviyesine çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Failleri arama ve yakalama faaliyetlerini son derece önemsediklerini vurgulayan Şimşek, bu kapsamda son 8 ay içerisinde hapis cezası ile aranan 809 kişiyi yakalayarak adalete teslim ettiklerini ifade etti.

Şimşek, son 8 ay içinde 403 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 399 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığını anlattı.

Narkotik ekiplerinin son 8 ayda gerçekleştirdiği 84 operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan 98 kişiyi yakalanarak cezaevine teslim ettiğini belirten Şimşek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini aktardı.

Ağustos ayı içerisinde Sivas merkezli gerçekleştirilen operasyonda 100 milyon liralık faili meçhul dolandırıcılık olayının çözüldüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandıran bir suç örgütü, çeşitli illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertilmiştir. Örgütün bugüne kadar 100 milyon liralık faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelisi oldukları tespit edilmiştir. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızı dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları noktasında uyarmak istiyorum."

Vali Şimşek, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önlerindeki güvenlik önlemlerinin de artırıldığını sözlerine ekledi.