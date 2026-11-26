Sivas Ulaş'ta İlçe Tarım ekipleri öğrencilere su ürünlerinin önemini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ulaş İlkokulunda öğrencilere balıkçılık, su ürünleri ve balıkların doğal yaşam açısından önemini anlattı. Program sonunda öğrencilere hikaye, boyama kitabı ve şapka hediye edildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencilerine su ürünleri ve balıkların doğal yaşam açısından önemi anlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ulaş İlkokulunda gerçekleştirilen programda, öğrencilere balıkçılık, su ürünleri ve balıkların doğal yaşam açısından önemi ile su ürünlerinin korunması hakkında bilgi verildi.
Programın sonunda öğrencilere hikaye, boyama kitapları ve şapka hediye edildi.
Kaynak: AA