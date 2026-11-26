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Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencilerine su ürünleri ve balıkların doğal yaşam açısından önemi anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ulaş İlkokulunda gerçekleştirilen programda, öğrencilere balıkçılık, su ürünleri ve balıkların doğal yaşam açısından önemi ile su ürünlerinin korunması hakkında bilgi verildi.

Programın sonunda öğrencilere hikaye, boyama kitapları ve şapka hediye edildi.

Kaynak: AA