Haberler

Suşehri'nde Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı

Suşehri'nde Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-865 kara yolunda kontrolden çıkan yolcu minibüsü bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Ağır yaralılar hava ambulansıyla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen yolcu minibüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisinde D-865 kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Suşehri yönünde ilerleyen, içinde 14 yolcunun bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan minibüs, savrularak uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı.

HAVA AMBULANSI SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere, göre araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan ağır yaralılar, hava ambulansı ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere, diğer 6 hafif yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve emniyet ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi

Onlarca aracın mora boyandığı olayda sorumlular tespit edildi
Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi

Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı