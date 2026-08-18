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İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı

İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı Haber Videosunu İzle
İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı
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Konya'da kontrol çıkarak metrelerce sürüklenen otomobilden kopan parçalardan kurtulmak isteyen başka bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu. Karşı şeride uçan otomobil, iki otomobile daha çarptı. Dehşete düşüren kazada iki kişi hayatını kaybederken o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

  • Konya'nın Sarayönü ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin 2 araca çarptığı kazada sürücüler Mehmet Emin Şen (36) ve Mustafa Kaya (45) hayatını kaybetti.
  • Kaza, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi.
  • Kazada ağır yaralanan Hüseyin Sami Eke'nin (45) tedavisi sürüyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin 2 araca çarptığı ve sürücüler Mehmet Emin Şen (36) ile Mustafa Kaya'nın (45) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN İLK ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Konya-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan Mehmet Emin Şen yönetimindeki otomobilin önünde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Şen, otomobilden kopan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.

KOPAN PARÇALARDAN KAÇARKEN KARŞI ŞERİDE UÇTU

Bu sırada Şen'in kullandığı otomobil de kontrol çıkıp, karşı yöne geçerek gurbetçi Hüseyin Sami Eke (45) yönetimindeki otomobil ile başka bir otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Mehmet Emin Şen ve Hüseyin Sami Eke ile Mustafa Kaya, ağır yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin Sami Eke'nin tedavisi sürüyor.

Dehşete düşüren kaza anını ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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