Sivas'ta Yılan Sokması Sonucu Yaralanan Çoban Tedavi Altına Alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde yılan sokması sonucu yaralanan çoban tedavi altına alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çiğdemli köyünde çobanlık yapan Kamil Gündoğdu'yu çeşmeden su içtiği sırada engerek yılanı soktu.

Kolundan ısırılan Gündoğdu, Divriği Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada iki kez ameliyat edilen çobanın kolunun büyük kısmı açılarak damarların rahatlatılması sağlandı. Gündoğdu, yoğun tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, genç çobanın hastaneye geldiğinde bilincinin açık, kolunun oldukça şiş olduğunu belirtti.

Gündoğdu'ya panzehir verildiğini anlatan Öztemür, "Hasta acil servisimize başvurduğunda bilinci açıktı ancak kolu ciddi şekilde şişmişti. Arkadaşlarımız takibini yaptılar, yılan anti serumları verildi ancak kan dolaşımının da giderek kötüleşmesi üzerine dolaşımı rahatlatmak için kolu boydan boya açılmak zorunda kalındı. Hastamızın şu anki durumu iyi. 3 gün önce hastamızı tekrar ameliyata aldık. Her şey yolunda giderse birkaç gün sonra taburcu ederiz." ifadelerini kullandı.

"Kolumu iple bağladım"

Yaşadıklarını anlatan Kamil Gündoğdu ise köyünde oğlakları otlatırken susadığını ve çeşmeden su içtiği sırada yılanın koluna sarıldığını belirterek, "Eve biraz uzaktım, kolumu iple bağladım ve eve gittim. Sonrasında Divriği Devlet Hastanesi'ne gittik ve ardından Sivas'a sevk edildim." açıklamasında bulundu.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"İki haftadır buradayım, şu an kendimi iyi hissediyorum. Yılan zehirliydi, sağolsunlar hocalarımız da hemen müdahale ettiler. Engerek yılanı köyde hayvanlarımızı da sokuyor ve ölüyorlardı. Yılan ilk soktuğu zaman biraz korktum ama hemen yan etki yapmadı. Kolumda şişlik oluştu. Şu an kendimi iyi hissediyorum."