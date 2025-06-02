Sivas'ta Traktör Devrildi, Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Traktör Devrildi, Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde odun toplamak için ormana giden 75 yaşındaki Sefer Yılmaz ve eşi Nebile Yılmaz, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrildiği kazada Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz (75), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erence köyü yakınlarında bulunan ormanda meydana geldi. İddiaya göre, odun toplamak için plakası öğrenilemeyen traktör ile ormana giden Sefer ve Nebile Yılmaz çiftinden haber alamayan köylüler, aramak için bölgeye gitti. Köylüler Kayın Deresi mevkisinde traktörü devrilmiş, Sefer ve Nebile Yılmaz çiftini ise yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz çiftinin cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Oğuzhan ÇİFCİ/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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