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Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Direkli Bedirli kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 58 AV 126 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla 58 DR 727 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Direkli Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada S.V. sevk ve idaresindeki 58 AV 126 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla A.S. sevk ve idaresindeki 58 DR 727 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sivas Ankara karayolu Yıldızeli Peugeot Sivas Güncel Haberler

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