Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA 4 SAAT SONRA FARKEDİLDİ

Sivas Doğanşar'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, olaydan yaklaşık 4 saat sonra fark edildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede Mehmet İncir'in saat 15.00 sıralarında beraberinde Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan ile Doğanşar Devlet Hastanesi'nden ilçeye bağlı Karkın köyüne dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Yaklaşık 30 dakikalık mesafeye rağmen yakınları 4 kişiden haber alamadı. Yapılan aramalara rağmen telefonların açılmamasından da endişelenen yakınları köy ile hastane arasındaki güzergahı kontrol etmeye çıktı. Kaza bölgesine geldiklerinde lastik izlerinin uçurumu göstermesi üzerine yapılan incelemede otomobilin yaklaşık 400 metreden yuvarlandığı anlaşıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Sivas Valiliğinden de açıklama yapıldı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.49 sıralarında, Doğanşar ilçesi Karkın Köyü Karacakaya mevkisinde tek taraflı ve ölümlü trafik kazasının ortaya çıktığı belirtilerek, "Söz konusu kazada, otomobil sürücüsü M.İ. (70) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yamaçtan dere yatağına düşmüştür. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin hemen ardından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan sürücü M.İ. ile yolcular H.K., A.K. ve A.A. isimli toplam 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde devam etmektedir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CENAZELER 400 METREDEN ÇIKARILDI

Kaza sonrası hayatlarını kaybeden sürücü Mehmet İncir ile Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan'ın cenazeleri AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından, yaklaşık 400 metrelik uçurumdan, halatlara bağlanan sedyeler yardımıyla çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.