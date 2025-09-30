Haberler

Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde yolcu otobüsü ile tır kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde otobüs ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Kaza ve cinayatte ulke zirvede yok olmadan su kafir firavun.kavimi donemi ulke yok olucak.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Nakliyeciler zorda. Şoförler sıkıntı içinde. Uykusuz yorgun 3 kuruşa talim ediyor. Kaçınılmaz son.

yanıt11
yanıt1
Haber YorumlarıKolofonto:

Hergün bişey oluyor ülkede haber okumaktan soğudum geçmiş olsun nediyelim.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımustafa:

dikkatsiz sürücünün suçunu da iktidara kesecek kadar körsünüz. yazıklar olsun.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
