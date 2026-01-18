Haberler

Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf, havaya savurduğu sıcak suyla kendini yaktı

Sivas'ta bir esnaf, soğuk havayı test etmek amacıyla sıcak suyu havaya savururken üzerine döküldü. Yaralanan esnaf, bu talihsiz kazayı sosyal medya takipçileriyle paylaşmak istediğini belirtti.

Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf, havaya savurduğu sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu havaya doğru savurarak donduğunu göstermek istedi.

Üzerine sıcak su dökülen Yıldırım'ın elinde ve sırtında yanıklar oluştu.

Yıldırım'ın havaya savurduğu sıcak suyun üstüne dökülme anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyledi.

Talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak suyla test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne attığım su, dengemi de toparlayamayınca vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu." diye konuştu.

Sivas'ta havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Yıldırım, "Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım." dedi.

