Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Vefa Buluşmaları" kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Abdülvahap Gazi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Şehitlere vefanın, milletin namus borcu olduğunu belirten Dernek Başkanı Fatih Deveci, şunları kaydetti:

"Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimize vefa göstermek yalnızca bir görev değil, millet olarak en büyük vicdani ve manevi sorumluluğumuzdur. Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehadet şerbetini içen kahramanlarımızın ve Sivaslı şehidimiz Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un acısını yüreğimizde taşıyoruz. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanetlere sahip çıkmak, ailelerinin yanında olmak ve gazilerimizin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, programımıza katılarak acımızı ve dualarımızı paylaşan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

Programa şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA