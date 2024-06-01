Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Sivas'ın Şeyh Şamil Mahallesi'nde bir çocuk, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çocuk, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağ bacağından yaralandı.
Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Şeyh Şamil Mahallesi 80. Sokak'taki çocuk parkında oynayan E.K, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan E.K, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağ bacağından yaralanan E.K, tedavi altına alındı.