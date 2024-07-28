Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı

ÖSYM tarafından Sivas'ta gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT sırasında rahatsızlanan ve ona yardım eden 8 aday için tekrar sınav yapıldı.

RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİYİ HEP BİRLİKTE DIŞARI ÇIKARDILAR

ÖSYM tarafından 8 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT sırasında bir aday epilepsi krizi geçirdi. Salondaki bazı adaylar da rahatsızlanan kişiyi salondan çıkarttı.

8 ADAY YENİDEN SINAVA GİRDİ

Bunun üzerine bazı velilerin süre kaybı yaşandığına ilişkin başvurusu üzerine ÖSYM adaylara, eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu. Adayların sınavın tekrarlanmasını istemesi üzerine, ÖSYM tarafından bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu'nda 8 aday için tekrar sınav yapıldı.