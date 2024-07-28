Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) rahatsızlanan ve ona yardımcı olmak amacıyla salon dışına çıkan 8 aday için tekrar sınav yapıldı.

ÖSYM tarafından Sivas'ta gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT sırasında rahatsızlanan ve ona yardım eden 8 aday için tekrar sınav yapıldı.

Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı

RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİYİ HEP BİRLİKTE DIŞARI ÇIKARDILAR

ÖSYM tarafından 8 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT sırasında bir aday epilepsi krizi geçirdi. Salondaki bazı adaylar da rahatsızlanan kişiyi salondan çıkarttı.

Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı

8 ADAY YENİDEN SINAVA GİRDİ

Bunun üzerine bazı velilerin süre kaybı yaşandığına ilişkin başvurusu üzerine ÖSYM adaylara, eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu. Adayların sınavın tekrarlanmasını istemesi üzerine, ÖSYM tarafından bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu'nda 8 aday için tekrar sınav yapıldı.

Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Ösym TYT Eğitim Güncel Haberler

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

 İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
500

Yorumlar (2)

Pisikolojikmişim Bana İYİ oy verelim:

Tüm 8 öğrenciye başarılar diliyorum. Umarım kazanırlar. İşe girerler. PARA yaparlar. Yaşarlar. Rusyaya giderler. Benide Rusyaya götürürler. Orada beraber bir internet şirketi kurarız. Tüm Türkleride Rusyaya yanımıza götürürüz.

0
1
yanıtYanıtla
Marko Apostolidis:

ne güzel bir hareket, allah razı olsun

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title