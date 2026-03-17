Şarkışla'da polisler trafik denetiminde iftarlık dağıttı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, trafik denetimi sonrası sürücü ve yolculara iftarlık ikram etti. Ramazan Bayramı öncesinde yapılan uygulama, sürücüler arasında memnuniyet yarattı.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde Sivas-Kayseri kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında denetim amacıyla durdurdukları sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, daha sonra araç sürücüleri ve yolculara iftarlık döner, ayran ve çikolata ikramında bulundu.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürvekili Alparslan Öcal, bayram öncesi denetimlerinin devam edeceğini söyledi.

Şehirlerarası otobüs firmasında görev yapan şoför Tacettin Akdağ da yapılan uygulamanın güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Yapılan rutin kontrollerde emeği geçen herkese teşekkür ederim, çok güzel bir uygulama. Yemek ikramı güzel bir tesadüf oldu." dedi.

Denetimlerde durdurulan bazı sürücüler ise ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
