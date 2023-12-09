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Sivas'ta Otomobil Kazası: Yardım Etmek İçin Duran 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta meydana gelen otomobil kazasında, bariyerlere çarpan aracın sürücüsüne yardım etmek için duran 2 kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta, bariyerlere çarpan otomobilin yaralı sürücüsüne yardım etmek için duran ve otomobillerinden inen 2 kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. F.Y. (30) yönetimindeki 50 SB 370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören 34 KFY 49 plakalı otomobilin sürücüsü Raşit Özdemir (57) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert Eren Öcal (29), kaza yapan sürücüye yardım etmek için durdu. Bu sırada aynı yönden gelen M.İ (48) yönetimindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak yol kenarında yaya halinde olan Raşit Özdemir ve Mert Eren Öcal'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Raşit Özdemir, Mert Eren Öcal ve F.Y., yaralandı. Yaralılardan Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Özdemir ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mert Eren Öcal doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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