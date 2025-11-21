Haberler

Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kaybolan öğretmen ve okul müdürü Vedat Söylemez, yol kenarına devrilmiş kamyonette ölü olarak bulundu. Söylemez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Çobansaray Ortaokulu Müdürü Vedat Söylemez'in 60 ZV 954 plakalı kamyoneti devrilmiş halde bulundu.
  • Vedat Söylemez kamyonetin içinde ölü olarak tespit edildi.
  • Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan Çobansaray Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den (39) dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. Köylüler, arama çalışması başlattı.

Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait 60 ZV 954 plakalı kamyonet devrilmiş halde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (1)

kaza süsü mü vermişler

'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi
