Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kaybolan öğretmen ve okul müdürü Vedat Söylemez, yol kenarına devrilmiş kamyonette ölü olarak bulundu. Söylemez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Çobansaray Ortaokulu Müdürü Vedat Söylemez'in 60 ZV 954 plakalı kamyoneti devrilmiş halde bulundu.
- Vedat Söylemez kamyonetin içinde ölü olarak tespit edildi.
- Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan Çobansaray Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den (39) dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. Köylüler, arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait 60 ZV 954 plakalı kamyonet devrilmiş halde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel