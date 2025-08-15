Sivas'ta Makilikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde makilikte çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hafik ilçesine bağlı Bahçecik köyünde, saat 15.00 sıralarında makilikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle köyün yamacındaki ağaçlar da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.