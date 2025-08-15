Sivas'ta Makilikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Sivas'ta Makilikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu ağaçlar zarar gördü ve inceleme başlatıldı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde makilikte çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hafik ilçesine bağlı Bahçecik köyünde, saat 15.00 sıralarında makilikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle köyün yamacındaki ağaçlar da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da

Uçak indi! Genç yıldız, Süper Lig devine imza atmak için İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.