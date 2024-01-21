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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

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Sivas'ta Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla basan başkan adayı S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

SİVAS'ta, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağı ile basan başkan adaylarından S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Safa Camisi'nde yaşandı. Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağı ile bastı. Bu anlar ise camide bulunan dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ya camideki dernek üyeleri de yaptığı hareketten dolayı tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, soruşturma başlattı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

VALİLİK: AŞAĞILIK HAREKETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Sivas Valiliği olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ilimiz Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında Dernek Başkanı adaylarından S.K. adlı şahıs, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine basmıştır. Şahıs, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerimizce yakalanmış, 'Dini Değerleri Aşağılama' suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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