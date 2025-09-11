Haberler

Sivas'ta Kayıp 77 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç, arazide ölü olarak bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu, Kılıç'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi arazide ölü bulundu.

Eskidere köyü Alanyurt mezrasında evinden ayrılan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Eskidere ve Bulgurluk köyü yakınlarında uçurumda Kılıç'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi, otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.