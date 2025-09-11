Sivas'ta Kayıp 77 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç, arazide ölü olarak bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu, Kılıç'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.
Eskidere köyü Alanyurt mezrasında evinden ayrılan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Eskidere ve Bulgurluk köyü yakınlarında uçurumda Kılıç'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi, otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel