Haberler

Sivas'ta Kangal köpeği çiftliği su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas-Erzincan kara yolundaki Cahit Akgül'e ait Kangal köpeği çiftliği, karların erimesi sonucu su altında kaldı. Akgül, köpekleri güvenli bir alana taşıdıklarını belirtti.

Sivas'ta bir Kangal köpeği çiftliği karların erimesi nedeniyle su altında kaldı.

Sivas- Erzincan kara yolunda Cahit Akgül'e ait Kangal köpeği çiftliğini su bastı.

Akgül, tamamen sular altında kalan çiftliğindeki köpekleri bölgedeki bir bağ evinin bahçesine ve çevredeki elektrik direklerine bağladı.

Cahit Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente son aylarda yağmur ve karın çok yağdığını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten Akgül, "Kar bir anda eridi ve burası Kızılırmak seviyesine çok yakın. Arkadaki menfezlerden su hep çiftliğe doldu. 80 yetişkin köpeğimiz var, köpekleri kuru bir alana taşıdık." dedi.

Suyun bir anda yükselmediğini anlatan Akgül, "Sabah geldiğimizde köpeklere çok zarar vermemişti, ikinci günde yuvalar suyla dolmuştu. Köpeklerde bir kaybımız yok, durumları iyi. AFAD ve ilgili kurumlara bilgi verdik, suların çekilmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı

Hurda otobüsteki yangında 16 yaşındaki genç öldü: 3 kişi gözaltında
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sapkınlar için hesap vakti! Polis otobüsüne böyle bindirdiler
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı

Hurda otobüsteki yangında 16 yaşındaki genç öldü: 3 kişi gözaltında
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı