Haberler

Ulaş'ta polisten vatandaş ve esnaflara dolandırıcılık uyarısı

Ulaş'ta polisten vatandaş ve esnaflara dolandırıcılık uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı ve önlemler hakkında uyarılarda bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, polis ekipleri son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe esnafı ve vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında uyararak broşür dağıttı.

Polisler, suç ve suçun işlenmesini önlemeye yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir