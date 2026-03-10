Ulaş'ta polisten vatandaş ve esnaflara dolandırıcılık uyarısı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı ve önlemler hakkında uyarılarda bulundu.
Polisler, suç ve suçun işlenmesini önlemeye yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban