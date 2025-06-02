Sivas'ta Devrilen Traktörün Altında Kalan Çift Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Devrilen Traktörün Altında Kalan Çift Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 75 yaşındaki S.Y. ve eşi N.Y. yaşamını yitirdi. Olay, odun toplamaya çıkan çiftin köye dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çift yaşamını yitirdi.

Erence köyünde yaşayan S.Y. ve eşi N.Y, dün sabah saatlerinde kendilerine ait plakası öğrenilemeyen traktörle odun toplamaya gitti.

Çiftin köye dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Aramada, yaşlı çiftin traktörü Kayın Deresi'nde devrilmiş bulundu. Traktörün altında kalan çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından cenazeler otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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