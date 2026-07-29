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Sivas'ta 80 dönüm ekili arazi yandı

Sivas'ta 80 dönüm ekili arazi yandı
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Sivas'ın Zara ilçesinde 80 dönümlük buğday ekili arazi yandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde 80 dönümlük buğday ekili arazi yandı.

Ahmet Başyurt Mahallesi'nde buğday ekili 80 dönümlük arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Zara Belediyesi ve Zara Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında, 80 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü.

Öte yandan yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında hafif yaralanan 1 kişi, Zara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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