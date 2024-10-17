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Sivas'ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Sivas'ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Sivas'ta Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ancak kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha taraması başlattı.

SİVAS'ta Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Sivas'ta, saat 11.29'da merkez üssü kent merkezi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10,57 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarken, derste olan öğrenciler de öğretmenleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu öğrencilerinin deprem sırasında dışarı çıktıkları anlar görüntülendi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha taraması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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