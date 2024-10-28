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Sivas'ta 29 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Film Gösterimi

Sivas'ta 29 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Film Gösterimi
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Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenciler, 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' filmini izledi. Etkinliğe katılan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Sivas'ta, 29 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıburhaneddin İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile genelge gönderildiğini anımsatan Yener, bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da tüm okullarda ilk ders saatinde öğrencilerin "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izlediğini belirtti.

Bağımsızlık mücadelesini konu alan filmin önemli bir yapım olduğunu aktaran Yener, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Toy ise geleceğin teminatı olan öğrencilerle böylesine anlamlı bir haftada, anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çocukların en değerli varlıklar olduğuna dikkati çeken Toy, "Onları ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık ve güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Toy ve Yener, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra okuldaki öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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